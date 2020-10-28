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Карабах

Азербайджанские ВС снова подвергли ракетным обстрелам Степанакерт и Шуши

После полудня столица Нагорного Карабаха Степанакерт и Шуши подверглись ракетным обстрелам со стороны вооруженных сил Азербайджана.

В данный момент неизвестно, какой нанесен ущерб и есть ли погибшие и раненые среди мирного населения.

В частности, как сообщил Объединенный армянский информационный центр, ВС Азербайджана нанесли удар по Степанакертскому родильному дому. Информация о пострадавших уточняется.

Возле Шушинского Дома культуры, недалеко от церкви Казанчецоц предположительно упала бомба. Почти полностью разрушен жилой дом, пострадало здание школы.

Как сообщают в Службе по чрезвычайным ситуациям Карабаха, по предварительным данным, среди мирного населения Шуши есть как минимум один погибший и еще двое раненых.

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