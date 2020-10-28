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Турция предложила РФ «вместе и окончательно» разрешить проблему Нагорного Карабаха – ТАСС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (архив)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что провел хорошие переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил в беседе с российским лидером Владимиром Путиным вместе решить проблему Нагорного Карабаха. Об этом он сказал в среду во время выступления в парламенте, трансляцию которого ведет телеканал NTV, передает российское информагентство «ТАСС».

«Мы провели хорошие переговоры с Путиным. Подробно обсудили Карабах. Мы сказали: давайте уже закончим это все на Кавказе. Хотите, мы сообща сделаем шаги, поговорим со сторонами. Но сейчас нам важно четко решить: будем мы урегулировать проблему или же нет», - заявил Эрдоган.

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