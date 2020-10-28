Песков заявил, что продолжение боев в Карабахе вызывает сожаление и обеспокоенность

Он отметил, что устойчивого прекращения огня в регионе нет.

«Бои все равно продолжаются, это вызывает сожаление и обеспокоенность», - сказал представитель Кремля.

Песков рассказал, что вопрос об участии Турции в переговорах по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе не фигурировал в телефонном разговоре, который во вторник вечером провел президент РФ Владимир Путин с его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Эта не фигурировало на повестке дня», - сказал Песков, отметив, что только противоборствующие стороны - Армения и Азербайджан - могут дать согласие на участие того или иного государства в процессе урегулирования.

Во вторник пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Эрдоган, в частности, обсудили развитие событий в зоне конфликта в Нагорном Карабахе. Президент РФ проинформировал турецкого лидера о своих контактах с руководством Азербайджана и Армении и предпринимаемых шагах в целях скорейшего достижения перемирия и деэскалации кризиса.