В Карабахе обстрелян город Шуши, один человек погиб, двое ранены - Минобороны

По словам Степанян, азербайджанские вооруженные силы нанесли удары по ряду населенных пунктов Карабаха.

Азербайджанская сторона, в свою очередь, заявила, что армянские силы вели огонь с территории Армении в направлении пяти районов Азербайджана, что пресс-секретарь Минобороны Армении отрицает.

Шушан Степанян также сообщила, что армянской стороне удалось уничтожить еще один азербайджанский беспилотник в зоне конфликта.

Также сегодня Армия обороны Карабаха подтвердила гибель еще 59 армянских военнослужащих.

Таким образом, с начала боевых действий 27 сентября в ходе боев с Азербайджаном с армянской стороны уже погибли 1065 военнослужащих.

Отметим, что азербайджанская сторона не сообщает о своих военных потерях, считая это «военной тайной».