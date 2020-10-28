COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончался 21 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 28 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 694 и сейчас составляет 52 508.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончался еще 21 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1243.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 352 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 28 548, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 387 633 (4695 за сутки).