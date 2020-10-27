По словам Ованнисяна, Азербайджан попытался приблизиться к границе Армении, но был отброшен

По его словам, как правило, подходят маленькие группы с легким вооружением. «После ударов наших подразделений они отступают, убегают, пытаются развивать другие направления через леса и горы. В этом направлении боевые действия продолжаются в 24-часовом режиме с небольшой напряженностью», - сказал представитель Минобороны.

Ованнисян отметил, что после равнин «вооруженные силы Азербайджана, к которым присоединились бандиты из международных террористических группировок и другие», пытаются обеспечить развитие также на сложной горной местности, где это им так просто не удается, идет более тяжелая тактическая борьба.

«Как я вчера представил, продвижение азербайджанских вооруженных сил в южном направлении на данный момент выглядит так: по сути, вдоль реки Воротан протянулся военный фронт. Сегодня они также попытались провести атаку в направлении Бердзора, а также приблизиться в южном направлении к границе Республики Армения, однако их посягательства были отражены, применив артиллерию и беспилотники, они успеха не добились», - на пресс-конференции сказал Ованнисян, добавив, что характер войны несколько изменился.

«Сегодня были нейтрализованы несколько диверсионных групп, несколько обратились в бегство, но эта борьба, эта война имеет определенные сложности. Противник уже потерял свое огромное количественное преимущество, свое технологическое преимущество», - отметил представитель Минобороны.