В Азербайджане находятся 17 армянских военнопленных - СК

«Мы работаем с представительством Армении в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и Межведомственной комиссией по вопросам пленных, заложников и пропавших без вести Минобороны Армении, чтобы применить к военнопленным срочные меры, то есть обеспечить им медицинскую помощь и защиту от пыток. И представительством Армении, и отдельными правозащитниками уже поданы в ЕСПЧ заявления, часть из которых удовлетворена, а остальные находятся в процессе, на этапе рассмотрения», - сказал он.

Хотя в данный момент у армянской стороны нет наемников-террористов в качестве военнопленных, однако имеется множество фактических данных об их участии в боевых действиях.

Следственный комитет в рамках расследуемого уголовного дела на данный момент допросил двух азербайджанских военнопленных. «На данный момент у нас есть два допрошенных азербайджанских военнопленных, которые содержатся с соблюдением всех норм международного гуманитарного права, на самом высоком уровне получают надлежащую медицинскую помощь, трехразовое питание, все остальные требования также обеспечены, один из них в ходе допроса даже отметил, что в Азербайджане он вряд ли удостоился бы лучшего отношения», - сказал Варданян.

На созванной Следственным комитетом пресс-конференции был опубликован отрывок из допроса одного из военнопленных: «Летом этого года были проведены крупномасштабные совместные военные учения, после завершения которых турецкие военные остались в Азербайджане. Также нам сообщили, что после начала войны нам также должны помочь прибывшие из Пакистана военнослужащие. В течение 3-5 дней они проводили с армией курсы боевой подготовки, целью которых было овладение навыками ведения боя в горах. Прибывшие из Турции военнослужащие проводили тренировки не только с нами, но и с другими подразделениями. Прибывшие из Турции военнослужащие были одеты в военную форму, однако знаков различия воинских званий на форме не было. Мы обращались к ним не по имени или фамилии, а просто говорили: «командир»».