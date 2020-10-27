Алиев ожидает, что армянская сторона «публично примет основополагающие принципы»

«Они предусматривают передачу семи прилегающих к Карабаху районов Азербайджану и возвращение азербайджанских беженцев и перемещенных лиц в места их проживания в Карабахе», - сказал Ильхам Алиев итальянскому телеканалу Rai-1.

Хотя страны-сопредседатели Минской группы ОБСЕ - США, Франция, Россия – призывают к установлению режима прекращения огня без каких-либо предварительных условий, президент Азербайджана заявил, что готов продолжить боевые действия и вернуть территории любой ценой.

Алиев также заявил, что президент Франции и директор Службы внешней разведки России сделали необоснованные заявления и несправедливо обвинили Азербайджан и Турцию в отправке в зону конфликта сирийских наемников.

«Я сожалею, что такие безосновательные обвинения звучат из стран-сопредседателей - Франции и России», - заявил Алиев.

Между тем, десятки публикаций о сирийских наемниках появились в авторитетных западных изданиях, в том числе The Guardian, The Times и российском «Коммерсанте»,