COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 26 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 27 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 652 и сейчас составляет 51 814.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 26 человек. За исключением одного, у всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1222.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 347 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (8 - за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 27 027, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 382 938 (3397 - за последние сутки).