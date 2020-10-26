В Москве считают, что урегулирование карабахского конфликта не может быть площадкой для российско-американского соперничества

Официальная Москва считает, что процесс урегулирования карабахского кризиса не должен и не может быть местом для российско-американского политического соперничества. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, добавив, что в Карабахе никакого урегулирования, кроме мирного, быть не может.

«Сейчас мы внимательно продолжаем отслеживать ситуацию в зоне соприкосновения противоборствующих сторон. По-прежнему считаем, что никакого урегулирования, кроме мирного, у этой проблемы быть не может», - сказал представитель Кремля.

Позже сегодня войну в Карабахе и усилия, предпринимаемые международным сообществом по достижению мира, обсудили министры иностранных дел России и Греции. Напомним, глава МИД Греции недавно посетил Ереван, и сегодня он рассказал о своем визите российскому коллеге.

Перед отъездом в Афины Сергей Лавров дал интервью Афинско-Македонскому информационному агентству, в котором ответил также на вопросы о войне в Нагорном Карабахе, в частности, заявил, что Москва выступает против военного решения конфликта в Нагорном Карабахе, и призвал всех внешних игроков воздерживаться от военных сценариев.

«Мы не скрываем, что не поддерживаем позицию о возможности и допустимости военного решения этой проблемы. Мы считаем армян и азербайджанцев дружественными и братскими нам народами, поэтому такой подход мы даже не рассматриваем», - сказал он.

Сергей Лавров напомнил, что президенты России, США и Франции однозначно высказались в поддержку мирного и сугубо политического решения конфликта в Нагорном Карабахе. «Призываем всех внешних игроков сделать все, чтобы не допустить дальнейшего раскручивания военного сценария, остудить эмоции сторон, активизировать работу по созданию условий для перезапуска мирного процесса», - сказал Лавров, напомнив, что Армения и Азербайджан при посредничестве России, США и Франции договорились о прекращении огня и возобновлении переговорного процесса.

«Мы пытаемся убедить наших турецких партнеров использовать свое влияние по линии мирного решения, у меня было несколько разговоров на эту тему с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу», - подчеркнул в интервью глава МИД РФ.

Российские комментаторы и эксперты пишут, что даже официальная Москва уже признает, что влияние Турции на Азербайджан больше, чем влияние России, а это означает, что Южный Кавказ стал еще одной площадкой для серьезного российско-турецкого соперничества.