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Карабах

Минобороны Армении: Азербайджанские силы предприняли атаку на юго-восточном направлении зоны карабахского конфликта

В Министерстве обороны Армении заявили, что «несмотря на новую договоренность о прекращении огня, азербайджанские силы предприняли атаку на юго-восточном направлении зоны карабахского конфликта».

«Вооруженные силы Азербайджана подвергли ракетному обстрелу село Зардарашен Мартунинской области Нагорного Карабаха из РСЗО «Смерч».

Подразделения Армии обороны Нагорного Карабаха ведут оборонительные бои для пресечения атак противника и их оттеснению на исходные позиции», - написала пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

Между тем, в Азербайджане обвиняют армянскую сторону в нарушении достигнутой в США договоренности о прекращении огня в гуманитарных целях.

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