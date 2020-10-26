«Я предложил, если вы хотите, чтобы конфликт был урегулирован мирным путем, мы прекратим боевые действия. Но нам нужно сразу сказать, что Армения уходит с наших земель. Нам должен быть представлен график, через сколько дней они покинут этот район, через сколько дней они покинут другой район. Армения не представила нам этот график. В таком случае, если прекращение огня будет продолжено, а вопрос останется замороженным, это нас не устраивает», - заявил Ильхам Алиев.
Президент Азербайджана вновь не исключает военного решения карабахского конфликта
Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев в видеообращении к народу заявил, что карабахский конфликт должен быть урегулирован политическим или военным путем.
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