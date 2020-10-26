Президент Азербайджана вновь не исключает военного решения карабахского конфликта

«Я предложил, если вы хотите, чтобы конфликт был урегулирован мирным путем, мы прекратим боевые действия. Но нам нужно сразу сказать, что Армения уходит с наших земель. Нам должен быть представлен график, через сколько дней они покинут этот район, через сколько дней они покинут другой район. Армения не представила нам этот график. В таком случае, если прекращение огня будет продолжено, а вопрос останется замороженным, это нас не устраивает», - заявил Ильхам Алиев.