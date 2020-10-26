Минобороны Армении придает важность скорейшему введению четких параметров для поддержания режима прекращения огня

«Заявления азербайджанской стороны о том, что армянская сторона якобы нарушила гуманитарный режим прекращения огня, не соответствуют действительности и носят явно провокационный характер.

В связи с этим Министерство обороны РА придает важность скорейшему введению четких параметров для поддержания режима прекращения огня и началу процесса обмена при посредничестве Международного Комитета Красного Креста военнопленными и другими удерживаемыми лицами, а также телами погибших», - говорится в заявлении.