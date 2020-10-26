Согласно Минобороны Армении, в 8:45 азербайджанцы вели артиллеристский огонь в направлении северо-восточных позиций Карабаха

Примерно в 8:45 азербайджанская сторона, грубо нарушив достигнутое в США соглашение о прекращении огня по гуманитарным соображениям, вела огонь из артиллерии в направлении северо-восточных боевых позиций Карабаха. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook.

Ранее на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян заверил, что «как и было согласовано вчера в Вашингтоне при посредничестве США, армянская сторона c 8:00 будет соблюдать полный режим прекращения огня».

Поздно вечером в воскресенье США, Армения и Азербайджан объявили о новом соглашении о прекращении огня по гуманитарным соображениям, которое должно было вступить в силу с 08:00 26 октября.

Это уже третье подобное соглашение с начала боевых действий 27 сентября. Соглашения от 10 и 17 октября, достигнутые благодаря усилиям, соответственно, России и Франции, не соблюдались, при этом стороны обвиняли друг друга в их несоблюдении.

Сегодня утром с заявлением выступила также Армия обороны Карабаха, отметив, что армянская сторона строго соблюдает достигнутые договоренности. Одновременно, в Карабахе обвинили азербайджанскую сторону в подготовке «информационной базы» для дальнейших провокаций.