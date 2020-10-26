Армянская сторона строго соблюдает достигнутые договоренности - Армия обороны Карабаха

«После достижения в США соглашения о прекращении огня по гуманитарным соображениям, которое должно было вступить в силу 26 октября в 08:00, Министерство обороны Азербайджана поспешило обвинить армянскую сторону в грубом нарушении режима прекращения огня еще до 08:00, но через некоторое время удалило эту информацию. Спустя несколько минут Министерство обороны Азербайджана распространило очередную дезинформацию, отметив, что армянские силы обстреливают азербайджанские позиции на южном направлении».

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Армии обороны Карабаха сегодня утром.

«Министерство обороны Республики Арцах [Карабах – ред.] заявляет, что подразделения Армии обороны строго соблюдают достигнутые договоренности, а обвинения вражеской стороны не только не имеют ничего общего с реальностью, но и были сделаны в контексте подготовки информационной базы для дальнейших провокаций с ее стороны», - заявили в Степанакерте.