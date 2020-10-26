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Карабах

Трамп поздравил лидеров Армении и Азербайджана с соглашением о прекращении огня

Президент США Дональд Трамп (архив)

В своем твиттере президент США Дональд Трамп поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в связи с достижением договоренности о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

«Многие жизни будут спасены, я горжусь своей командой», - написал он, высоко оценив работу, проделанную госсекретарем Майком Помпео, его заместителем Стивеном Биганом и Советом национальной безопасности Белого дома.

Прекращение огня должно вступить в силу 26 октября в 8 часов утра. Это уже третья попытка прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Соглашения от 10 и 18 октября не сработали.

Новое соглашение было достигнуто в Вашингтоне после продолжительных переговоров в различных форматах, проведенных между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана и госсекретарем США, советником президента США по национальной безопасности и сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

Встреча министров иностранных дел Армении, Азербайджана и сопредседателей Минской группы ОБСЕ намечена на 29 октября в Женеве.

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