Главы МИД Армении и Азербайджана вновь встретятся с сопредседателями МГ ОБСЕ 29 октября в Женеве

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ и министры иностранных дел Армении и Азербайджана договорились снова встретиться в Женеве 29 октября, чтобы обсудить, согласовать и начать реализацию, в соответствии с графиком, который будет утвержден, всех шагов, необходимых для достижения мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в соответствии с основными принципами, принятыми руководителями Азербайджана и Армении.

В распространенном сегодня сообщении сопредседатели сообщают, что 24 октября в Вашингтоне провели отдельные встречи с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном и министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым, а также приняли участие в совместной встрече с министрами иностранных дел и заместителем госсекретаря США Стивеном Биганом.

Сопредседатели призвали стороны незамедлительно предпринять шаги по реализации всех аспектов совместного заявления, принятого в Москве от 10 октября в соответствии со своими обязательствами, отметив, что они подтвердили эти обязательства с Парижем 18 октября. Сопредседатели также напомнили сторонам о совместном заявлении президента США Дональда Трампа, президента Франции Эмманюэля Макрона и президента России Владимира Путина от 1 октября 2020 года, а также совместном заявлении государственного секретаря США Майкла Р. Помпео, министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана и министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова, призвав стороны немедленно прекратить боевые действия и возобновить предметные переговоры по урегулированию нагорно-карабахского конфликта под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В ходе интенсивных дискуссий сопредседатели и министры иностранных дел обсудили осуществление немедленного прекращения огня в гуманитарных целях, возможные параметры наблюдения за соблюдением прекращения огня и начало обсуждения основных существенных элементов всеобъемлющего решения в соответствии с совместным заявлением от 10 октября.