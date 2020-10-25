Заявление Алиева вызывает удивление, Армения всегда привержена принципам урегулирования - пресс-секретарь Пашиняна

Премьер-министр Армении неоднократно заявлял о готовности и необходимости мирного решения нагорно-карабахского конфликта на основе компромиссов и в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, заявила Радио Азатутюн пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян, комментируя последнее заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Недавно премьер-министр Никол Пашинян заявил, что когда Армения заявляет, что тот или иной компромисс для нее приемлем, который, казалось бы, до этого был приемлем и для Азербайджана, для азербайджанской стороны этот компромисс сразу же становится неприемлемым. Он сказал, что в тот момент, когда Армения выражает готовность к компромиссу, Азербайджан требует большего. Так что высказывание президента Азербайджана о том, что Армения должна заявить, что привержена основным принципам урегулирования, разработанным США, Россией и Францией, вызывает удивление, поскольку Армения всегда была привержена и сейчас привержена этим принципам», - сказала Геворкян.

Ранее сегодня в интервью американскому телеканалу Fox News президент Азербайджана заявил о готовности к прекращению огня при условии заявления Армении о приверженности основным принципам урегулирования, разработанным сопредседателями Минской группы ОБСЕ - США, Россией и Францией.