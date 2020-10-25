Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Роберт О'Брайен сказал Байрамову, что необходимо отказаться от дестабилизирующих ситуацию внешних акторов

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен (слева) и министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен после встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в своем микроблоке в Twitter написал:

«На встрече с министром иностранных дел Азербайджана я настаивал на том, что нужно немедленно прекратить огонь, затем нужно вернуться к переговорам с Арменией в рамках Минской группы ОБСЕ и отвергнуть внешних акторов, дестабилизирующих ситуацию. Военного решения нет».

Напомним, что 23 октября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян также встретился с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.

Back to top
XS
SM
MD
LG