Роберт О'Брайен сказал Байрамову, что необходимо отказаться от дестабилизирующих ситуацию внешних акторов

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен после встречи с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым в своем микроблоке в Twitter написал:

«На встрече с министром иностранных дел Азербайджана я настаивал на том, что нужно немедленно прекратить огонь, затем нужно вернуться к переговорам с Арменией в рамках Минской группы ОБСЕ и отвергнуть внешних акторов, дестабилизирующих ситуацию. Военного решения нет».

Напомним, что 23 октября министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян также встретился с советником президента США по национальной безопасности Робертом О'Брайеном.