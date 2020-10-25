Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Армянская сторона сообщает, что ночью обстрелу подверглись несколько сел в Аскеране и Мартуни

Вчера и уже сегодня ночью и утром в столице Карабаха относительно спокойно. Сутки назад Степанакерт подвергся ракетному обстрелу.

По данным местной службы по чрезвычайным ситуациям, азербайджанская сторона в течение ночи обстреляла несколько сел Мартунинского района и село Аветараноц в Аскеране. Ущерб только материальный.

«В течение ночи вновь были обстреляны общины Гиши, Спитакашен, Кармир Шука (Красный базар) и Тагавард в Мартунинском районе, а также село Аветараноц в Аскеранском районе. Жертв нет, есть разрушения. В основном подверглась обстрелу территория села», - Радио Азатутюн сообщил офицер отдела по связям с общественностью Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Карабаха Унан Тадевосян.

Вчера азербайджанская сторона держала под обстрелом и другие мирные населенные пункты Карабаха, в частности Мартуни и Мартакерт. Жертв нет.

Смотрите комментарии

Загрузите еще комментарии

Back to top
XS
SM
MD
LG