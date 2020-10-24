До сих пор погибли не менее 37 мирных жителей, ранены не менее 118 – омбудсмен Карабаха

«Один человек был ранен минувшей ночью в селе Аветараноц после ракетного обстрела с азербайджанской стороны», - сказал Бегларян.

«По нашим предварительным подсчетам, повреждено или разрушено более 10 500 единиц собственности: квартиры, дома, магазины и прочее, повреждено или разрушено более 1500 единиц инфраструктуры, включая общественные и производственные объекты, повреждено более 1100 единиц движимого имущества», - сообщил омбудсмен.

Он отметил, что цифры приблизительные и из-за войны невозможно представить более точные данные.

«Принимая во внимание инцидент в Гадруте, убийство двух мирных жителей, велик риск того, что могут быть и другие случаи, поскольку, по нашей информации, есть пропавшие без вести мирные жители», - сказал Артак Бегларян.