COVID-19: За сутки в Армении выявлено 2213 новых случаев коронавируса, 425 человек выздоровели, 12 пациентов скончались

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 2213, в общем составив 75 523.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 24 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 425 и сейчас составляет 50 701.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 12 человек. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1157.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 333 пациента с COVID-19 скончались по другим причинам (4 - за прошедшие сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 23 332, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 372 550 (4497 за сутки).