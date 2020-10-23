Идут очаговые бои, напряжение сохраняется - представитель МО РА

Помимо боевых действий на фронте, в течение дня ракетным обстрелам подвергались различные населенные пункты Нагорного Карабаха, в том числе Мартакерт, Бердзор (Лачин), сообщил представитель Министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян, добавив, что напряженность сохраняется.

По его словам, в течение дня особенно интенсивными были действия по нейтрализации азербайджанских диверсионных групп от центрального направления на юг в селах Шехер, Дживаник и близлежащих поселениях, «в этом направлении есть конкретные успехи».

Ованнисян сказал, что азербайджанские вооруженные силы пытались атаковать в направлении Воротана, затем были отброшены, обратившись в бегство. «Бои в основном очаговые, вокруг различных дорог, рек и узлов противник пытается осуществлять атаки, которые мы нейтрализуем», - сказал он.

Отвечая на вопрос Радио Азатутюн, представитель Минобороны подтвердил, что недавно в направлении Степанакерта, по всей вероятности, также был нанесен ракетный удар. По его словам, таким образом азербайджанская сторона пытается «отомстить» мирным жителям.