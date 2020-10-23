Американский журналист утверждает, что сведения о переброске Турцией джихадистов в Карабах циркулировали еще в июле

За неделю до начала боевых действий в Карабахе, 22 сентября, Снелл на своей странице в Twitter опубликовала фотографию группы мужчин, отметив, что они предположительно являются членами протурецкой джихадистской группировки «Хамза», которые в тот день прибыли в Баку через Анкару.

Вернувшаяся вчера из Карабаха журналист-расследователь сегодня в беседе с Радио Азатутюн отметила, что члены трех разных джихадистских группировок сообщили ей о переброске в Азербайджан, из чего можно было догадаться, что ожидается нападение. «На мой взгляд, полностью не было ясно, что будет серьезное нападение, однако было нетрудно догадаться, что оно планируется и в какой-то момент произойдет. То же самое было в случае с Ливией, потому что сирийцы были отправлены в Ливию за месяц до серьезного нападения. Если сирийцы куда-то едут, если Турция куда-то отправляет наемников, это для нападения», - сказала журналист.

Снелл, которая на протяжении многих лет освещала сирийскую войну, в 2016 году была взята в плен террористической группировкой «Аль-Нусра», затем ей удалось бежать, пересечь турецко-сирийскую границу и провести около двух месяцев в турецкой тюрьме. Снелл, которая сейчас позиционирует себя как независимый журналист-расследователь, отмечает, что, по ее сведениям, в данный момент на стороне Азербайджана в Карабахе воюют около 1500 наемников и около 200 - уже убиты.

«Думаю, что в какой-то момент их было около 2000, и я знаю, что туда собиралась дополнительная группа еще из 2000 человек. Но пока я не слышала о том, что кто-либо из вновь набираемой группы действительно переброшен в Азербайджан. Я знаю, что некоторые уехали в Турцию, где должны были провести определенное время до отъезда в Азербайджан. Около 700 человек вернулись из Карабаха в Сирию, так что я думаю, что сейчас их около 1500. Есть более 100 погибших, вероятно, в данный момент около 200», - сказала Снелл.

По сведениям журналиста, для террористов, исповедующих суннитское направление ислама, тот факт, что в Азербайджане исповедуют ислам шиитского толка, или какой-либо другой фактор не является препятствием, поскольку единственным интересом доя джихадистов являются деньги.

Снелл также отметила, что боевики воюют в Карабахе в непривычных для них условиях интенсивных боевых действий, особенно много говорится о многочисленных террористах, убитых армянскими снайперами.

Однако, по словам Снелл, в Сирии все еще многие готовы воевать за деньги в Карабахе․ «Один из членов подразделения «Хамза», вернувшийся в Сирию, сказал, что их не беспокоит, сколько убитых привезут обратно, поскольку уже завтра 1000 человек готовы отправиться воевать. Этим людям просто нужны деньги, и ради этого они готовы сделать все. Так что я думаю, что пока есть стабильное предложение боевиков», - сказала журналист.

По ее словам, террористы не только до сих пор не знают, где на карте находится Карабах, но даже с трудом выговаривают название «Азербайджан».

Снелл также указала возможный размер зарплаты наемников: «Все члены подразделения «Хамза» говорят, что они никогда не получали утвержденной зарплаты. Ходили слухи, что она составляет около 1500 долларов, в пределах от 1200 до 2000 долларов. Но в Ливии им также обещали 2000 долларов, но никто никогда больше 400 долларов в месяц не видел. Некоторые из них даже этого не получили. И, конечно, вернувшимся из Азербайджана, а их уже около 700, вообще ничего не заплатили. Так что это все неопределенно. Я думаю, что им, вероятно, пообещали больше 1000 долларов, и они, вероятно, получат маленькую часть обещанного, потому что в Ливии было именно так».

Почему Турция продолжает использовать сирийских наемников даже после осуждения со стороны лидеров многих стран? Отвечая на этот вопрос, Снелл отметила, что у Турции есть положительный опыт в Ливии, когда международное сообщество не предприняло никаких практических шагов. Журналист также подчеркнула, что наемники не играют решающей роли на поле боя, их просто используют как живой щит.

«Турция смогла отправить в Ливию более 15 тысяч боевиков и не встретила никакой реакции, даже серьезной критики со стороны международного сообщества. В таком случае почему ей не отправить их сюда? Она подготовила эту силу для использования в качестве живого щита для Азербайджана, чтобы азербайджанцы не погибали. Вот почему джихадисты погибают в таком большом количестве, снайперы их просто уничтожают. Они привыкли к войне, они воевали почти десять лет, но в военном отношении они ничего особенного из себя не представляют. Они могут быть живым щитом для пехоты и помогать вооруженным силам продвигаться вперед, в основном просто стоя и погибая», – сказала Линдси Снелл.

По ее словам, после войны большинство наемников, вероятно, захотят вернуться домой, но также есть опасность, что они останутся в этом регионе. Некоторые джихадисты, к примеру, из Ливии перебрались в Италию.