По мнению Микаэла Золяна, заявление о приемлемости ввода миротворцев не означает начало процесса

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна в интервью российскому информационному агентству «Интерфакс» о том, что ввод миротворческих сил в зону карабахского конфликта приемлем для армянской стороны, не означает начало какого-либо процесса, заявил член правящей парламентской фракции «Мой шаг» Микаэл Золян, подчеркнув, что в данный момент приоритетным является прекращение боевых действий.
«Если сегодня Азербайджан вообще отрицает возможность какого-либо дипломатического решения, то ни один вопрос не может обсуждаться. То есть, в первую очередь нужно остановить войну», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Золян.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее заявил, что принципиально не против размещения миротворцев в регионе, но будет выдвигать свои условия.
Журналист «Интерфакса» поинтересовался у Пашиняна мнением армянской стороны по вопросу возможного ввода миротворцев: контингенты каких стран могут войти в миротворческие силы и под чьей эгидой?
В ответ премьер-министр Армении сказал: «Для нас приемлем ввод миротворцев. Я могу сказать, что представления Азербайджана по составу миротворцев не совпадут с представлениями Армении по этому вопросу. Если уж говорить о компромиссах, тут тоже компромиссной версией может стать присутствие российских миротворцев. У РФ хорошие отношения и с Азербайджаном, и с Арменией. Очень важно считаться с мнениями других региональных стран, важно, чтобы конкретные миротворческие силы стабилизировали регион, а не наоборот».
Оппозиционная парламентская фракция «Процветающая Армения», как сообщила Радио Азататуюн депутат Наира Зограбян, выступает за размещение российских миротворцев в Карабахе.
Представители другой оппозиционной фракции, «Просвещенная Армения», уклонились от высказывания мнения по этому поводу.
Обеспокоенность в связи с возможным размещением миротворцев есть у внепарламентской партии «Решение гражданина», по словам одного из руководящих членов которой, Сурена Саакяна, опыт показал, что присутствие миротворцев никогда не помогало избежать войны.
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