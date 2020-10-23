Сопредседатель Минской группы от России вчера направился в Вашингтон

Сопредседатель Минской группы от России Игорь Попов направился в Вашингтон для встреч по Нагорному Карабаху 23 октября. Об этом вчера сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Наш посол по особым поручениям Игорь Попов направился в Вашингтон, - сказал замминистра. - Там 23 октября состоятся его контакты с представителями США по Карабаху, профессиональные, углубленные. Также состоится встреча сопредседателей Минской группы ОБСЕ», - сказал Рябков.

Сегодня в Вашингтоне госсекретарь США Майк Помпео должен провести отдельные встречи с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, Зограбом Мнацаканяном и Джейхуном Байрамовым. Также запланированы встречи сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Пока неизвестно, станет ли возможно провести встречу глав МИД Армении и Азербайджана или встречу с участием госсекретаря и сопредседателей.

Госдепартамент США вчера вечером опубликовал предварительный график переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Планируется, что Майк Помпео сегодня в 9:30 по вашингтонскому времени (17:30 по ереванскому времени) примет главу МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова, а через час, в 10:30 (18:30 по ереванскому времени) – главу МИД Армении Зограба Мнацаканяна.