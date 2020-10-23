Азербайджан использует против населения Карабаха кассетные бомбы - Human Rights Watch

Human Rights Watch расследовала множество инцидентов и пришла к выводу, что армия Азербайджана как минимум четыре раза обстреляла подобными бомбами мирные населенные пункты.

«Продолжающееся использование кассетных боеприпасов, особенно в населенных пунктах, в которых проживают люди, показывает, что игнорируется безопасность гражданского населения», - сказал директор управления по вопросам видов оружия Human Rights Watch, председатель Международного общественного движения против кассетных бомб Стивен Гус.

«Кассетные боеприпасы никем и никогда не должны использоваться ни при каких обстоятельствах, тем более в городах, из-за предсказуемого и неприемлемого ущерба, наносимого мирному населению», - заявил представитель Human Rights Watch.

«Проведенное Human Rights Watch расследование свидетельствует о том, что Азербайджан неоднократно применял запрещенные кассетные боеприпасы в жилых районах Нагорного Карабаха. Это очевидное игнорирование безопасности гражданских лиц», - заявил глава европейского отдела по связям с общественностью правозащитной организации Эндрю Строхельм.