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Карабах

Азербайджан использует против населения Карабаха кассетные бомбы - Human Rights Watch

Бомбежки столицы Нагорного Карабаха Степанакерта,18 октября 2020 г.

Международная правозащитная организация Human Rights Watch сегодня опубликовала доклад, согласно которому армия Азербайджана бомбит населенные пункты Нагорного Карабаха запрещенным оружием - кассетными бомбами (cluster munitions).

Human Rights Watch расследовала множество инцидентов и пришла к выводу, что армия Азербайджана как минимум четыре раза обстреляла подобными бомбами мирные населенные пункты.

«Продолжающееся использование кассетных боеприпасов, особенно в населенных пунктах, в которых проживают люди, показывает, что игнорируется безопасность гражданского населения», - сказал директор управления по вопросам видов оружия Human Rights Watch, председатель Международного общественного движения против кассетных бомб Стивен Гус.

«Кассетные боеприпасы никем и никогда не должны использоваться ни при каких обстоятельствах, тем более в городах, из-за предсказуемого и неприемлемого ущерба, наносимого мирному населению», - заявил представитель Human Rights Watch.

«Проведенное Human Rights Watch расследование свидетельствует о том, что Азербайджан неоднократно применял запрещенные кассетные боеприпасы в жилых районах Нагорного Карабаха. Это очевидное игнорирование безопасности гражданских лиц», - заявил глава европейского отдела по связям с общественностью правозащитной организации Эндрю Строхельм.

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