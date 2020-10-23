COVID-19: За сутки в Армении выявлено 2474 новых случая коронавируса, 489 человек выздоровели, 14 пациентов скончались

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 2474, в общем составив 73 310.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 23 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 489 и сейчас составляет 50 276.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 14 человек. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1145.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 329 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (2 - за прошедшие сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 21 560, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 368 053 (5760 за сутки).