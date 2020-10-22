Глава МИД Канады призывает исключить вмешательство третьих сил в карабахский конфликт

«Канада продолжает призывать [стороны нагорно-карабахского конфликта] соблюдать положения соглашения о прекращении огня», - сегодня в своем аккаунте в Twitter написал министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.

По словам главы канадской дипломатии, официальная Оттава передаст Международному комитету Красного Креста 350 тыс. долларов для решения гуманитарных проблем.

«Мы призываем третьи страны не вмешиваться в конфликт, а Минскую группу ОБСЕ - создать механизмы верификации прекращения огня», - написал Шампань, отметив также, что находится в постоянном контакте с министром иностранных дел Армении Зограбом Мнацаканяном.