В Армении продолжаются акции протеста перед иностранными посольствами с требованием осуждения Азербайджана и Турции

Сегодня двоих протестующих принял посол Италии. Перед посольством этой страны граждане собираются уже второй день.

«Неужели ваши экономические интересы с Турцией выше человеческих жизней, раз вы молчите?» - спросили участники акции протеста у посла и поинтересовались, готова ли Италия признать независимость Карабаха. Ответы их удовлетворили частично, они сообщили, что ответы были дипломатичными и уклончивыми.

«Он сказал, что предпринимаются шаги, но подробно не уточнил, какие именно шаги предпринимаются, я больше слышал призывы со стороны посла», - сказал один из встречавшихся с послом.

Протестующие также шествием направились к посольству Украины. Они хотели услышать от посла ответ о том, почему Украина поддерживает Турцию.

«Вы на примере Крыма знаете, что такое война. Почему вы поддерживаете покровителя страны, которая обезглавливает солдат, пытает и убивает мирных жителей?» - на этот вопрос участников акции протеста ответил временный поверенный в делах Украины в Армении Денис Автономов. Он сказал, что «подобные зверства» заслуживают осуждения, но Украина не оказывает военной помощи Турции, подчеркнув, что в данный момент они не готовы признать независимость Карабаха.

«Их президент награждает агрессора Турцию и награждает медалью того, кто в свое время боролся против тюркских племен», - заявил один из протестующих.

«Внешняя политика каждой страны состоит из двух частей: национальных интересов и двусторонних отношений. Армения строит свои внешние отношения с Россией так, как считает нужным. Я сказал, что Россия является для Украины агрессором и оккупантом, я здесь не оцениваю внешнюю политику своей страны, я ее реализую. Я не считаю, что Украина сейчас готова признать независимость Карабаха. Вы это хотели услышать? Услышали» - сказал временный поверенный в делах Украины в Армении.

Участники акции протеста также направились к посольству Грузии в Ереване.

«Для нас неприемлема и чужда сегодняшняя политика братской Грузии. Как случилось, что азербайджанское вооружение поступило в Азербайджан по суше и по воздуху через Грузию? Мы ожидаем в данный момент ответов на эти вопросы от посла Грузии в Армении», - сказал один из собравшихся.

Около часа участники акции озвучивали осуждающие призывы, требовали, чтобы братская Грузия встала рядом с Арменией, но из посольства так никто и не вышел.