Законодательный орган австралийского штата Новый Южный Уэльс признал независимость Карабаха

Законодательный орган крупнейшего австралийского штата Новый Южный Уэльс, население которого составляет более 7 млн человек, официально признал независимость Нагорного Карабаха. Как сообщает Австралийский комитет «Ай дат», «за» документ проголосовало абсолютное большинство законодателей – 61 депутат, «против» - 2.

Парламентарии также осудили нападения Турции и Азербайджана на армян Карабаха.

Независимость Нагорного Карабаха признали также 9 штатов США: Род Айленд, Массачусетс, Мэн, Джорджия, Гавайи, Мичиган, Колорадо, Луизиана и Калифорния.

В последние дни в ряде интервью премьер-министр Армении Никол Пашинян выдвинул тезис «отделение ради спасения», рассматривая его как средство положить конец боевым действиям в Нагорном Карабахе. «В противном случае оказавшиеся на контролируемых Азербайджаном территориях армяне подвергнутся этнической чистке, и это все потому, что армяне являются последним препятствием для турок на пути расширения на север, на восток и на юг», - в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera сказал Пашинян.