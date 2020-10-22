COVID-19: За сутки в Армении выявлено 2306 новых случаев коронавируса, 568 человек выздоровели, 10 пациентов скончались

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 22 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 568 и сейчас составляет 49 787.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1131.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 327 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 19591, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 362 239 (5189 за сутки).