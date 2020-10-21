«Наш президент ясно говорил об этом с первого дня. Между Азербайджаном и Турцией есть соглашения о военном сотрудничестве. Если Армения предпримет неожиданные шаги, если будет запрос от Баку на отправку войск, Турция не будет колебаться, тем более президент», - заявил Октай.
Турция заявляет, что готова отправить в Азербайджан войска в случае запроса Баку
Вице-президент Турции Фуад Октай сказал CNN Türk, что Турция готова отправить войска в Азербайджан, если будет такой запрос.
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