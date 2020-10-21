Турция заявляет, что готова отправить в Азербайджан войска в случае запроса Баку

«Наш президент ясно говорил об этом с первого дня. Между Азербайджаном и Турцией есть соглашения о военном сотрудничестве. Если Армения предпримет неожиданные шаги, если будет запрос от Баку на отправку войск, Турция не будет колебаться, тем более президент», - заявил Октай.