По словам Ованнисяна, боевые действия продолжаются, в основном применяется артиллерия

Сегодня с раннего утра боевые действия продолжились по всем направлениям, обстановка была напряженной и на центральном направлении, сообщил пресс-секретарь Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

По его словам, на центральном направлении некоторые диверсионные группы пытались проникнуть на армянские позиции, однако после артиллерийского огня обратились в бегство, а на южном направлении театр боевых действий отодвинулся в сторону русла реки Аракс. «Ни одна группировка не продвинулась ни на миллиметр вперед», - сказал Ованнисян.

И в данный момент, по словам Ованнисяна, бои продолжаются, в основном применяется артиллерия, небольшое количество бронетехники, большое количество диверсионных групп, авиация.