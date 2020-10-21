Группа по оценке рисков авиационной безопасности ЕС признала воздушное пространство Армении безопасным и управляемым

«Наши специалисты провели оценку рисков и в соответствии с нашими оценками предприняли конкретные шаги. Учитывая все это, европейские эксперты считают, что мы сделали правильную оценку, мы работаем правильно, они оценили наше воздушное пространств как безопасное. Это очень важно, потому что если бы они не доверяли нашей оценке, Европейский союз дал бы свою оценку и разослал бы эту оценку всем авиакомпаниям. Это означает, что мы поставили бы под угрозу все авиакомпании, то есть, не только армянские, но и все авиакомпании, которые осуществляют полеты в Армению. Этот важно и в этой военной ситуации, но даже после войны все мы должны помнить, что мы вернемся к нашей обычной жизни, и этот ущерб был бы и после войны, если бы наше воздушное пространство не посчитали безопасным», - пояснила глава КГА Татевик Ревазян.

Тем не менее, комитет призвал пилотов проводить дополнительную оценку рисков перед полетами. О предупреждениях и ограничениях сообщил заместитель председателя Комитета гражданской авиации Галуст Погосян: «Второй NOTAM (Notice To Airmen— оперативно распространяемая информация об изменениях в правилах проведения и обеспечения полетов и аэронавигационной информации - ред.), мы опубликовали о возможном наличии в воздушном пространстве Республики Армения беспилотных летательных аппаратов и призвали экипажи при обнаружении какого-либо неизвестного летательного аппарата немедленно предоставить информацию диспетчерам воздушного движения. Третий NOTAM я бы скорее назвал ограничением. Мы ограничили воздушное пространство между Арменией и Азербайджаном, чтобы исключить вход любого летательного аппарата в данное воздушное пространство».

Комитет также сообщает, что с первого дня войны армянские авиаперевозчики из ряда стран осуществляли перевозки только гуманитарных грузов. В эти дни армянские компании стали «национальными авиаперевозчиками», отметила Татевик Ревазян.

Напомним, что еще в июне Еврокомиссия запретила всем семи сертифицированным в Армении авиакомпаниям осуществлять полеты на территории Европейского союза (ЕС). По данным Еврокомиссии, эти авиакомпании не соответствуют международным стандартам воздушной безопасности. Для выхода из авиационного «черного списка» ЕС Армении потребуется как минимум два с половиной года.

«В этой ситуации, когда мы должны привозить в Армению гуманитарные грузы, нет никаких препятствий, то есть, все наши армянские авиаперевозчики имеют возможность летать в Европу. В этой ситуации все мобилизовались: аэропорт, авиакомпании, наш комитет, отдельные специалисты, которые к нам присоединились. Это очень помогло нам в этой ситуации, потому что именно наши армянские перевозчики в основном доставили гуманитарные грузы в Армению», - сказала Ревазян.

В последние недели рейсы в Армению отменили австрийская и украинская авиакомпании. О том, являются ли причиной боевые действия в Нагорном Карабахе, авиакомпании официальной информации не предоставили, однако сроки отмены совпадают с днями начала войны.