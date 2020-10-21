Ссылки доступа

logo-print logo-print
Все сайты Радио Азатутюн
Հայ Eng РУС
Поиск
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Помпео призывает третьи страны не разжигать карабахский конфликт

Госсекретарь США Майк Помпео

«Во время наших предстоящих встреч с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне в пятницу мы надеемся достичь новой договоренности о прекращении огня, учитывая, что предыдущие подобные договоренности не были реализованы», - сегодня на брифинге в Госдепартаменте сказал госсекретарь США Майк Помпео.

«Ситуация на месте очень сложная, дипломатическая ситуация также очень сложная. Наш подход к нахождению путей [по выходу из кризиса], как и подход почти всех европейских государств, состоит в следующем: прекратить конфликт, призвать стороны не обострять ситуацию, все другие государства не должны вмешиваться и разжигать конфликт, предлагая оружие и помощь. И лишь в этом случае можно достичь дипломатического решения проблемы, которое будет приемлемо для всех сторон», - заявил госсекретарь США.

Back to top
XS
SM
MD
LG