Помпео призывает третьи страны не разжигать карабахский конфликт

«Во время наших предстоящих встреч с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне в пятницу мы надеемся достичь новой договоренности о прекращении огня, учитывая, что предыдущие подобные договоренности не были реализованы», - сегодня на брифинге в Госдепартаменте сказал госсекретарь США Майк Помпео.

«Ситуация на месте очень сложная, дипломатическая ситуация также очень сложная. Наш подход к нахождению путей [по выходу из кризиса], как и подход почти всех европейских государств, состоит в следующем: прекратить конфликт, призвать стороны не обострять ситуацию, все другие государства не должны вмешиваться и разжигать конфликт, предлагая оружие и помощь. И лишь в этом случае можно достичь дипломатического решения проблемы, которое будет приемлемо для всех сторон», - заявил госсекретарь США.