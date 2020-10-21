Национальное собрание приняло в первом чтении проект поправок в Налоговый кодекс

Те банки и кредитные организации, которые простят кредиты погибших и ставших инвалидами в войне лиц, а также членов их семей, будут освобождены от некоторых налоговых обязательств. Эти поправки в Налоговый кодекс сегодня в Национальном собрании представил заместитель министра финансов Арман Погосян, подчеркнув, что не банки обязуются аннулировать кредиты указанной группы, а правительство создает возможность для того, чтобы банки простили их по своему усмотрению.

«Предоставляется возможность для того, чтобы банки и кредитные организации простили эти кредитные обязательства, в то же время государство берет на себя часть налоговой нагрузки, соответствующей недополученным или потерянным доходам», - сказал замминистра.

Эти изменения касаются погибших или ставших инвалидами лиц, их жен, мужей, живущих вместе с ними детей и родителей. В этот список также входят погибшие или ставшие инвалидами индивидуальные предприниматели, нотариусы и лица, проживающие вместе с ними.

Замминистра финансов заверяет, что в банковской и кредитной сфере уже есть готовность прощать кредиты. Кстати, в законе подчеркивается, что речь идет обо всех кредитах, независимо от того, признаны ли они ненадежными - с пени и штрафами, или надежными.

Сегодня парламент обсудил также законопроект об установлении налоговых льгот в период военного положения. В этом проекте предлагается освободить от налога на добавленную стоимость товары, ввозимые из государств-членов Евразийского экономического союза, имеющие гуманитарное, военное и медицинское назначение, при условии, что эти товары до окончания действия военного положения будут переданы министерствам обороны, чрезвычайных ситуаций и здравоохранения.

Налоговые льготы будут действовать с той же целью и в случае импорта из других стран. По словам замминистра, возврат НДС будет предусмотрен и в случае передачи государству в период действия военного положения товаров, которые были завезены в страну до 27 сентября и за которые НДС был уплачен.

Проект поправок в Налоговый кодекс и проект о налоговых льготах в период военного положения сегодня были приняты парламентом в первом чтении. На сегодня же запланировано голосование по ним во втором чтении.