По утверждению Давтяна, в последнее время обстреливался также Сюник, в Горисе был сбит беспилотник

В беседе с Радио Азатутюн бывший начальник Генштаба ВС Армении сказал, что Азербайджан в последнее время нацелился также на Сюник, были нанесены удары по военной инфраструктуре в области.

Минувшей ночью в Горисе силы ПВО Армении сбили еще один беспилотник. «Они пытались проникнуть на территорию с помощью беспилотника, он был уничтожен. К сожалению, это не первый случай. К чести наших средств ПВО они работают достаточно активно и эффективно, несмотря на то, что противник также извлек уроки из работы нашей мощной системы ПВО и пытается уклоняться или использовать другие уловки, чтобы выполнить свою задачу и не быть сбитым».

На вопрос, какие задачи азербайджанские беспилотники пытались решить в Сюнике, Давтян ответил: «С точки зрения значимости Сюника, в первую очередь, противник, естественно, пытается вести разведку, чтобы понять, насколько Армения помогает Арцаху во время ведения боевых действий, также, наверное, преследует другие военные цели, поэтому активно проводит разведку. Я отметил, что у нас были случаи, когда также пытались нанести удар по инфраструктурам военного назначения».

Сюникская область расположена на юге Армении, граничит с Исламской Республикой Иран, на западе - с Нахичеваном, на востоке – с Нагорным Карабахом. Поскольку географическое значение Сюника очевидно, военно-политическое руководство видит необходимость в осуществлении специальной координации для выполнения задач самообороны. Это не должно стать поводом для тревоги, заявил координирующий оборону Сюника Артак Давтян, который с июля этого года занимает должность председателя Военно-промышленного комитет Армении.

«Принимаются превентивные и предупредительные меры, чтобы завтра мы были лучше подготовлены, если возникнут проблемы, сразу же, если результаты боевых действий будут ощутимы на границе Армении. Хотя неоднократно заявлялось и на уровне Министерства иностранных дел, и из уст министра обороны, что любое посягательство на границу Республики Армения получит адекватный ответ, естественно, мы должны принять определенные меры, чтобы во время осуществления адекватного ответа наше население не сильно пострадало от каких-либо действий противника, которые могут быть, на которые мы ответим. В то же время мы также координируем определенные работы, которые способствуют более эффективному выполнению Республикой Арцах своих задач. Это помощь населению Арцаха», - сказал Артак Давтян.