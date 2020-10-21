По словам Ованнисяна, самым тяжелым фронтом остаются северное и южное направления

Согласно официальным источникам, хотя минувшей ночью во всех населенных пунктах Нагорного Карабаха прекращение огня относительно сохранялось, на рассвете город Мартакерт и окружающие его села, а также гражданская инфраструктура снова оказались под прицелом ВС Азербайджана. По сообщению армянской стороны, вчера Азербайджан в том же направлении использовал авиацию и наносил удары по гражданской инфраструктуре, грубо нарушая не только установленное гуманитарное прекращение огня, но и применяя против гражданского населения запрещенные виды оружия.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщил Радио Азатутюн, что и на данный момент наиболее тяжелым фронтом остаются северное и южное направления. «С утра боевые действия ведутся в разных направлениях. В ходе боевых действий конкретных предметных изменений нет. Напряжение довольно велико», - сказал он. На вопрос, на каких участках ситуация особенно обострилась, он ответил: «Как всегда, северное направление и южное направление, которое остается более тяжелым фронтом в течение последних 20 дней».

Пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook написала: «Подразделения ПВО Армии обороны Арцаха сегодня утром на южном направлении сбили самолет противника».

Минобороны Азербайджана, в свою очередь, распространило заявление о том, что около 12:00 в направлении Горадиза был сбит армянский беспилотник. Кстати, азербайджанская сторона по-прежнему не сообщает о собственных военных потерях, утверждая, что это «военная тайна».

Азербайджанская сторона также сообщает, что армянские вооруженные силы с утра обстреливают город Тертер и его окрестности.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян в беседе с Радио Азатутюн опроверг это заявление: «Это наглая ложь, наглая ложь, потому что армянские вооруженные силы никогда не делали ничего подобного и никогда преднамеренно не нацеливались на мирные населенные пункты. Это не наш почерк, кроме того мы не хотим тратить средства на гражданское население».