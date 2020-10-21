По словам Марукяна, Пашинян встретился с бывшими руководителями Армении

На уточняющий вопрос Радио Азатутюн о том, встречался ли Никол Пашинян со всеми бывшими президентами, Марукян ответил так: «Не со всеми, возможно с кем-то нет, но я слышал о некоторых [встречах]».

Пресс-секретарь премьер-министра Никола Пашиняна Мане Геворкян в беседе с Радио Азатутюн, отвечая на вопрос о возможной встрече премьер-министра и бывшего руководства Армении, сказала только следующее: «Если такая встреча состоится, об этом будет распространено соответствующее сообщение».

Напомним, накануне премьер-министр Армении встретился с бывшими президентами Карабаха Аркадием Гукасяном и Бако Саакяном.