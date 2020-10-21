Президент Армении отправился в Брюссель для встреч с представителями ЕС и НАТО

В ходе визита запланированы встречи Армена Саркисяна с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и другими высокопоставленными официальными лицами.

Встречи пройдут по инициативе Саркисяна, говорится в сообщении.

В пресс-релизе говорится о том, что «президент Армении намерен обсудить с руководителями европейских структур вопросы, связанные с военной агрессией, развязанной Азербайджаном против Республики Арцах [Карабах – ред.], и неприкрытого участия в ней Турции, а также факты ракетного обстрела азербайджанской стороной приграничных населенных пунктов Республики Армения.

«Ожидается, что со стороны руководства НАТО и европейских структур будет сделано все возможное для прекращения боевых действий со стороны Азербайджана и члена НАТО Турции, что позволит реализовать достигнутые договоренности о прекращении огня», - отмечается в сообщении на официальном сайте президента Армении.