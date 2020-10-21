COVID-19: За сутки от коронавируса в Армении скончались 20 человек

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 21 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 485 и сейчас составляет 49 219.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 20 человек. (У всех пациентов были хронические заболевания. Среди умерших есть 16-летняя девушка.) Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1121.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 321 пациент с COVID-19 скончался по другим причинам.

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 17869, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 357 104 (4340 за сутки).