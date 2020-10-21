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Карабах

Армия обороны Карабаха: Бои локального значения идут на северном и южном направлениях

Военнослужащий Армии обороны Карабаха на боевой позиции (архив)

Ночью обстановка в зоне карабахского конфликта была относительно стабильной и напряженной. Об этом сообщает Армия обороны Карабаха, отмечая, что на некоторых участках продолжались столкновения и артиллерийские бои.

«На рассвете, в очередной раз нарушив соглашения о прекращении огня в гуманитарных целях, вражеские силы обстреляли объекты гражданской инфраструктуры города Мартакерт и окрестных сел.

В настоящее время бои локального значения идут на северном и южном направлениях линии фронта. Частями ПВО Армии обороны на южном участке был сбит один вражеский самолет.

Оперативно-тактическая обстановка находится под контролем частей Армии обороны», - говорится в сообщении.

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