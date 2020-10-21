Армия обороны Карабаха: Бои локального значения идут на северном и южном направлениях

«На рассвете, в очередной раз нарушив соглашения о прекращении огня в гуманитарных целях, вражеские силы обстреляли объекты гражданской инфраструктуры города Мартакерт и окрестных сел.

В настоящее время бои локального значения идут на северном и южном направлениях линии фронта. Частями ПВО Армии обороны на южном участке был сбит один вражеский самолет.

Оперативно-тактическая обстановка находится под контролем частей Армии обороны», - говорится в сообщении.