Глава МИД Армении в Москве

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
О подробностях визита не сообщается.
О подробностях визита не сообщается.
Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом.
Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.
О подробностях визита не сообщается.
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