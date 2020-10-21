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Карабах

Глава МИД Армении в Москве

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян (архив)

О подробностях визита не сообщается.

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян находится в Москве с краткосрочным рабочим визитом.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь МИД Армении Анна Нагдалян.

О подробностях визита не сообщается.

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