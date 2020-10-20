Алиев в этой войне может заработать только краткосрочные очки внутри своей страны - бывший сопредседатель Mинской группы от США

«Любой военный промах в Нагорном Карабахе может привести к последствиям, которые выйдут за пределы Кавказа», - в своей статье, опубликованной на сайте телекомпании Al Jazeera, утверждает бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Керри Кавано.

«Президент Алиев должен понимать, что военные действия, которые, судя по всему, могут дать ему некоторые краткосрочные политические очки внутри страны, не приведут ни к публикации графика вывода армянских войск, ни к извинениям, ни тем более к миру», - отметил американский дипломат.

«С самого начала переговоров было ясно, что вывод войск из Нагорного Карабаха не может состояться без предварительных условий безопасности местного армянского населения, достигнутых путем переговоров, а также уточнения будущего политического статуса региона», - утверждает бывший сопредседатель Минской группы.

Керри Кавано уверен, что сегодняшняя война существенно отличается от предыдущих этапов конфликта, прежде всего по причине внешнего вмешательства.

«Азербайджан при твердой поддержке Турции приступил к военному решению проблемы, игнорируя призывы к прекращению военных действий и возвращению за стол переговоров», - отмечает американский дипломат.

Кавано напоминает, что Россия - военный союзник Армении. Это, однако, по мнению американского дипломата, не означает, что новая карабахская война может привести к российско-турецкому конфликту. По мнению Кавано, более вероятно, что «как и в Сирии, в этом уголке Европы также может начаться российско-турецкая опосредованная борьба, которая навредит всем».

По оценке Керри Кавано, у обеих сторон достаточно современного оружия, применение которого «может привести к человеческим страданиям, но не к военным победам».

«Эрдоган воспринимает молчание Москвы как разрешение на реализацию своих планов»

«Эрдоган делает то, что может себе позволить», - утверждает комментатор Bloomberg, напоминая, что стратегия Турции «ноль проблем с соседями» превратилась в стратегию «исключительно проблемы».

Обращаясь к активности Турции на Кавказе, комментатор Bloomberg отмечает: «Армяно-азербайджанская война - это второй театр военных действий после Ливии, где Эрдоган препятствует реализации целей Путина. Российский лидер смиряется с действиями Эрдогана, имея целью демонтаж НАТО изнутри и подрыв отношений между Турцией и Западом».

Комментатор напоминает, что последний раз два лидера столкнулись осенью 2015 года, после крушения российского самолета в Сирии. В ходе кавказского кризиса, согласно автору статьи Bloomberg, Эрдоган критикует позицию России, но воздерживается от резких выпадов в адрес Путина.

«Впервые Турция вмешивается в дела региона, который Москва считает своей сферой влияния. Этим объясняются призывы России к Анкаре «не подливать масла в огонь». Однако они звучат не из уст Путина и не сопровождаются угрозами санкций. Москва не склонна или пока не хочет делать четких предупреждений туркам, - пишет автор статьи, констатируя: - Для Эрдогана отсутствие красного света означает зеленый свет. Молчание Москвы он воспринимает как разрешение на реализацию своих планов».

«В моральном плане Израиль должен быть на стороне Армении»

«Почему Израиль должен поддерживать Армению?» - на страницах Jerusalem Post ответ на этот вопрос пытается найти эксперт Тель-авивского аналитического центра, занимающегося вопросами меньшинств, Эмили Шрадер. Утверждая, что в ходе этой войны Иран оказывает определенную поддержку Азербайджану, израильский аналитик спрашивает: правильную ли сторону выбрала его страна в карабахской войне?

«Турция, Иран, Азербайджан - не та группа государств, в которой должен находиться Израиль, и мы определенно не должны поставлять Азербайджану оружие для убийства армян. С моральной точки зрения Израиль должен быть на стороне Армении - страны, которая имеет общие ценности и очень похожую на еврейское государство историю», - отмечает автор статьи в Jerusalem Post.