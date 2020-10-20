На южном направлении идут тяжелые бои

«В данный момент в районе Ишханадзора, Ковсакана, Миджнавана. Я не хочу давать дополнительные комментарии о том, что происходит. Думаю, этого достаточно, чтобы люди поняли, о чем идет речь. Да, в данный момент идут довольно тяжелые бои, и Армия обороны героически продолжает противостоять многочисленным войскам противника. Но, повторяю, мы в состоянии, если мы все встанем на ноги, не только остановить продвижение противника, но и отбросить его с нашей родной земли», - сказал Погосян.

По сообщению Минобороны Карабаха, в течение 24-й ночи с момента возобновления боевых действий в зоне конфликта обстановка была относительно стабильно-напряженной, но на некоторых участках продолжались артиллерийские дуэли. Особенно интенсивные бои велись на южном направлении.

«Подразделения Армии обороны продолжают контролировать оперативную обстановку, своими действиями нанося вражеским силам большие потери в живой силе и военной технике», - говорится в официальном сообщении.

Ваграм Погосян сообщил, что Азербайджан продолжает атаки и на северном направлении. «В северной части противник продолжает атаковать, идут различные наступательные бои. На данный момент Армия обороны в основном отбила все атаки противника, нанеся ему большие потери в живой силе и технике. Однако должен сказать, что атаки еще не закончились, в течение дня они периодически продолжаются. К счастью, я могу однозначно сказать, что там мы не отступили ни на сантиметр», - сказал он.

Представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян сообщает, что на северном фланге Азербайджан использует авиацию и артиллерию.

Баку заявляет, что Агдамский и Тертерский районы подвергаются обстрелам с армянской стороны.

Пресс-секретарь лидера Карабаха утверждает, что армянская сторона не публикует какой-либо информации, не соответствующей действительности. «Мы никогда не говорим, что мы идем захватить Баку, когда наша армия частично отступает. По крайней мере, это можно понять из моих постов, моих комментариев в Facebook. Кроме того, если мы говорим, что Армия обороны сейчас ведет ожесточенные бои в Ишханадзоре, у общины Ишханадзор Кашатагского района, думаю, нет необходимости в дополнительных комментариях о том, насколько мы отступили и где находятся наши войска. Но это не значит, что наша армия должна паниковать из-за этого. Наоборот, все это мы говорим для того, чтобы люди трезво оценивали ситуацию и сами предпринимали шаги в этом направлении. Что касается шагов, то много раз, с самого первого дня президент республики заявил, что мы все должны быть готовы к борьбе и защите нашей Родины. Никто не придет сюда сражаться за нас», - сказал Ваграм Погосян.

Стороны дважды достигли соглашения о прекращении огня по гуманитарным соображениям: первое соглашение было достигнуто 10 октября в Москве, а о втором было заявлено 17 октября. В обоих случаях режим прекращения огня не соблюдался, стороны обвинили друг друга в его нарушении.

С момента возобновившихся 27 сентября боевых действий армянская сторона сообщила о 771 погибшем армянском военнослужащем. Официальный Баку не раскрывает свои военные потери, утверждая, что это военная тайна.