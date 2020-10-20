Пашинян встретился с двумя бывшими лидерами Карабаха и членами правления «Гражданского договора»

Покинувший здание правительства член правления партии, вице-спикер Национального собрания Ален Симонян не ответил на вопросы журналистов.

В аппарате премьер-министра сообщают, что сегодня ранее премьер-министр встретился с бывшими лидерами Нагорного Карабаха Бако Саакяном и Аркадием Гукасяном. Они обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе.

Вчера вечером премьер-министр уже во второй раз встретился с представителями внепарламентских сил. До этого было созвано заседание Совета безопасности, в котором, помимо членов СБ, приняли участие также президент Армении Армен Саркисян, Верховный Патриарх и Католикос всех армян Гарегин Второй, а также представители трех парламентских фракций.

Руководитель парламентской фракции «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян после заседания сообщил Радио Азатутюн, что обсуждалась ситуация в Карабахе, заседание продлилось около двух часов. Других подробностей депутат сообщить не захотел.

Среди представителей внепарламентских сил, которые вчера встречались с премьер-министром, был представитель бывшей правящей Республиканской партии Армении (РПА) Эдуард Шармазанов, который после обсуждения также отказался говорить с журналистами. Однако сегодня в прямом эфире в Facebook он сообщил, что позиция РПА по карабахскому вопросу не изменилась: Нагорный Карабах не может быть в составе Азербайджана. По утверждению бывшего депутата, кроме пакетного варианта урегулирования карабахского вопроса, все другие варианты для партии неприемлемы.