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Карабах

Спикер парламента Турции заявил, что «мозг Минской группы мертв»

Заседание парламента Азербайджана

Анкара продолжает принижать роль посредников в урегулировании карабахского конфликта - сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Выступая в Милли Меджлисе (парламенте) Азербайджана в Баку, спикер парламента Турции Мустафа Шентоп заявил, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ до сих пор не предприняли никаких реальных шагов для справедливого урегулирования армяно-азербайджанского конфликта.

«Минская группа ОБСЕ уже 30 лет не может найти выход из нагорно-карабахского конфликта. Сегодня можно зафиксировать смерть мозга Минской группы», - согласно агентство «Анадолу», сказал он.

Мустафа Шентоп подтвердил турецко-азербайджанскую позицию о том, что армянские силы должны немедленно и без предусловий покинуть «азербайджанские территории», заявив, что «никто не имеет права превращать азербайджанские земли в азменную монету».

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