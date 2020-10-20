«Вместо того, чтобы вовлекать в конфликт Россию, нужно говорить об исключении Турции» - президент Армении

Отвечая на вопрос журналистки о подобной необходимости, президент сказал: «Вовсе нет. Во-первых, армяне Нагорного Карабаха уже доказали, что могут защитить свою страну. Это они доказали еще во время первой войны 1990-х годов. Во-вторых, не нужно вовлекать Россию или какую-либо другую страну. Вместо того, чтобы вовлекать в конфликт Россию, мы должны говорить об исключении Турции, она в этом вопросе играет деструктивную роль».

«Люди в Нагорном Карабахе живут на своей родине. Они приняли христианство в 301 году, когда еще не существовало Азербайджана и Турции. Они продолжают защищать свою землю, свою семью, в то время как у Турции другой подход и идеи. Идеи Турции не ограничиваются Нагорным Карабахом. Это также мессиджи Армении, армянам всего мира, а также Европе», - согласно пресс-службе аппарата президента Армении, подчеркнул Саркисян.

«Настоящее намерение Турции, и об этом говорят также многие аналитики, по всей вероятности, состоит в том, чтобы быть и остаться в Азербайджане для управления энергетическими потоками. В последние годы Турция пытается контролировать энергоресурсы на Каспийском море, в Средней Азии, которые простираются до Европы. Она хочет каким-то образом сделать Европу заложницей, как она это сделала в случае с беженцами», - также сказал президент Армении.