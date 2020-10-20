COVID-19: За сутки в Армении выявлены 1234 случая

Согласно Национальному центру по контролю и профилактике заболеваний, число случаев коронавируса в Армении за прошедшие сутки увеличилось на 1234, в общем составив 66 694.

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Центра, по состоянию на 11:00 20 октября число выздоровевших пациентов увеличилось на 526 и сейчас составляет 48 734.

Как сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний, за прошедшие сутки от COVID-19 в Армении скончались еще 10 человек. Таким образом, общее число пациентов, скончавшихся от COVID-19, с начала эпидемии возросло до 1101.

Согласно Министерству здравоохранения Армении, за время эпидемии 318 пациентов с COVID-19 скончались по другим причинам (2 - за последние сутки).

Отметим, что на данный момент число пациентов, находящихся на фактическом лечении по поводу коронавируса, в Армении составляет 16 541, а общее количество проведенных в Армении тестов на коронавирус составляет 352 764 (2893 за сутки).